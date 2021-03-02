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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الصحة العالمية» تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:29 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
سلمى بدر
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أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن ظهور السلالات المتحورة لوباء فيروس كورونا المستجد، ووصفتها بأنها أشد عدوى وأكثر مقاومة ووفقا للخبراء، فبالرغم من وجود اللقاح المضاد إلا أن الفيروس سيستمر في البقاء لسنوات عديدة.

وأضاف التقرير أن الأعراض الثلاثة الرئيسية للإصابة بالفيروس هي الحمى والسعال والتهاب الحلق وفقدان الشم والتذوق ومع ذلك فهذه ليست الأعراض أو العلامات التحذيرية، وقائمة الأعراض تتزايد باستمرار، ويعتقد الباحثون أن السلالات المتحورة قد يكون لها القدرة على التأثير على البشر بطرق مختلفة وغير عادية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك بعض الأعراض الجديدة للسلالت المتحورة بجانب الأعراض الشائعة وهي:

- تعب ودوخة غير عاديين:
الإرهاق والدوخة ليسوا فقط من اعراض الانيميا ولكن اصبحوا من أعراض وباء فييروس كورونا المستجد، ويمكن أن يكونا العرض الوحيد للاصابة بالفيروس من قبل بعض الأشخاص، ويمكن أن يشير الإجهاد المزمن والشعور بالدوخة أو نوبات الإغماء إلى الاصابة بالفيروس.

- التهاب الحلق:
قد يصيب التهاب الحلق، والذي عادة ما يكون علامة على الحساسية أو الالتهابات الموسمية فإذا كان الشخص يعاني من التهاب الحلق لفترات طويلة، وخشونة في الصوت، وضيق في التنفس أو صعوبة أثناء بلع الطعام.

- ألم عضلي:
ينتج الألم العضلي عن الدمار الذي يسببه الفيروس لألياف العضلات وبطانات الأنسجة المهمة، ويمكن أن يحدث ألم العضلات والتهابات أيضًا نتيجة للسيتوكينات، والتي تعتبرعلامة مقلقة على تفاعل المناعة الذاتية، وتعتبر حاليًا من العلامات الشائعة للغاية للفيروس.

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