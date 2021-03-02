ما حكم تزيين المساجد؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء على سؤال عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» يقول نصه:" هل يجوز زخرفة المساجد ونقشها؟وقالت الإفتاء إنه جائز، فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18]، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس.وأكدت دار الإفتاء:"إنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة".