بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

شهدت الحالة الصحية للفنان أحمد مكي استقرارا نسبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.ويخضع مكي حاليا لفترة العزل المنزلي، وتلقى بروتوكول العلاج، ومن المقرر أن يجري مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.كان مكي قد أصيب بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوع أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الاختيار 2"، مما دفع المخرج بيتر ميمي لتعديل جدول تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، حيث قام بتأجيل مشاهد أحمد مكي لحين تماثله للشفاء وعودته لاستئناف التصوير."الاختيار 2"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني 2021، بطولة كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وإياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولى، وسيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.كان الجزء الأول من "الاختيار" قد عرض فى شهر رمضان الماضى، وجسد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.