الرئيس الفلبيني يقيل سفيرة بلاده في البرازيل لإساءتها معاملة أحد العاملين

أقال الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، سفيرة بلاده لدى البرازيل، بعد أشهر من تسجيل فيديو لها وهي تسيء معاملة أحد العاملين بمنزلها، وفقا لما أعلنه المتحدث الرئاسي اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "بجانب إقالة السفيرة، فقد تم أيضا حرمانها من المزايا التقاعدية، ولن يُسمح لها بالعودة إلى الخدمة الحكومية".وأضاف روكي: "هذا هو عقابها لإساءة معاملة مساعدها، ويجب أن يكون هذا درسًا للجميع".وتم استدعاء ماريشو ماورو، سفيرة الفلبين لدى البرازيل، في أكتوبر 2020 بعد نشر مقاطع فيديو تُظهر قيامها بإيذاء وتوبيخ أحد العاملين بمنزلها.