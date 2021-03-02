رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلبيني يقيل سفيرة بلاده في البرازيل لإساءتها معاملة أحد العاملين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:52 م
رودريجو دوتيرتي
رودريجو دوتيرتي
وكالات
طباعة
أقال الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، سفيرة بلاده لدى البرازيل، بعد أشهر من تسجيل فيديو لها وهي تسيء معاملة أحد العاملين بمنزلها، وفقا لما أعلنه المتحدث الرئاسي اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "بجانب إقالة السفيرة، فقد تم أيضا حرمانها من المزايا التقاعدية، ولن يُسمح لها بالعودة إلى الخدمة الحكومية".

وأضاف روكي: "هذا هو عقابها لإساءة معاملة مساعدها، ويجب أن يكون هذا درسًا للجميع".

وتم استدعاء ماريشو ماورو، سفيرة الفلبين لدى البرازيل، في أكتوبر 2020 بعد نشر مقاطع فيديو تُظهر قيامها بإيذاء وتوبيخ أحد العاملين بمنزلها.

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

مسيلمة الكذاب.. ايمن نور يلتقى بمعارض سياسى تشادى مغمور بوصفه «نائب رئيس البرلمان»

مصرع شاب فى ظروف غامضة بالغردقة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

الأكثر قراءة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الإلحاد الأدبى» للسودانى عمرو منير

«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»