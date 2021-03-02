أمريكا تحض إثيوبيا على القبول بتحقيق في اتهامات عن ارتكاب جرائم بتيجراي

حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على القبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب فظاعات في منطقة تيجراي.وفي اتصال هاتفي مع أحمد، طلب بلينكن "أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة من يقف وراءها".