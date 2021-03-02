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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية ترحب بالإتاحة العادلة للقاحات في مناطق الصراع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:43 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن، الذي اعتمد بالإجماع، حول الإتاحة العادلة للقاحات في مناطق الصراع.

وأكدت الأمانة- في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد– 19) تتطلب التضامن والتعاون والاستجابة وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والإنصاف في توزيع اللقاحات حول العالم للتعافي التام من هذا الفيروس.

ودعت الجامعة العربية، كافة الأطراف المتنازعة، إلى الاستجابة لدعوة مجلس الأمن لوقف عام وفوري للأعمال العدائية الواردة في قراره 2532 (2020)، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة لهذه الدعوة سوف يؤدي إلى تفاقم الجائحة، مما سيكون له أثر سلبي على المدنيين بمناطق النزاعات ويعوق عملية وصول اللقاحات لهم.

وعبّرت الأمانة العامة للجامعة العربية عن أملها في أن تقوم الدول الغنية بالتبرع بجرعات من لقاح (كوفيد– 19) إلى مرفق كوفاكس (المبادرة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات بطريقة عادلة) حيث إنه المعني بتوفير اللقاحات للدول منخفضة ومتوسط الدخل، وذلك حتى لا يتخلف أحد عن الركب، وتوجهت بالشكر إلى الدول التي تبرعت وساهمت في دعم المرفق.

وأشادت بجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكافة الجهات الفاعلة الرامية إلى المساعدة في التصدي لجائحة (كوفيد– 19)، وتوفير لقاحات آمنة وفعالة وبأسعار في متناول الجميع.

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجلس وزراء الصحة العرب قد أصدر عددا من القرارات والبيانات بشأن تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتداعيات جائحة (كوفيد– 19)، وسيناقش المجلس ومكتبه التنفيذي موضوع جائحة (كوفيد-19)، المدرج على جدول أعمالهما في الدورة العادية (54) التي ستعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

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