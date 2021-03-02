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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البعثة الأممية تصدر توضيحا بشأن مزاعم الرشوة في «الحوار السياسي الليبي»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:13 م
بعثة الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،
أ ش أ
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أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء،توضيحًا بشأن التقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوي خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأكدت البعثة في بيان - نقلته بوابة "الوسط" الليبية"- أن فريق الخبراء (PoE) كيان مستقل ومنفصل تمامًا عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشددة على أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه، مطالبة بضرورة توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.

وكانت وكالة «فرانس برس» قد نقلت أمس الأول الأحد مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بشأن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشاو عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاتهم في تونس في نوفمبر الماضي، وأكد التقرير أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في الملتقى.

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