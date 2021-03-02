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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي تقدم لقاح كورونا لجميع الفئات من عمر 40 عامًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:38 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت هيئة الصحة بإمارة دبي الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن التوسع في حملة التطعيم المجانية ضد فيروس كورونا، لجميع الفئات من سن 40 عامًا فما فوق من حاملي إقامة دبي، والمقيمين من سن 60 عامًا فما فوق ممن يقطنون دبي ويحملون إقامة أي من الإمارات الأخرى، إضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية، فيما كانت تقدمه لفئات كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز جهود مكافحة جائحة (كوفيد- 19) وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع.

وقالت رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم (كوفيد- 19) في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، إن الهيئة وفرت التطعيم بلقاح "فايز- بيونتيك"، لمن هم في عمر (16 سنة) فما فوق، بدلًا من (18 سنة)، في حين فتحت المجال للتطعيم بلقاح "أكسفورد أسترازينيكا" لمن في عمر (18 سنة) فما فوق.

وأكدت الخاجة أن التوسع في حملة التطعيم يهدف لتسريع وتيرة حملة التطعيم الرامية إلى رفع مناعة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ووقايتها من الوباء.

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