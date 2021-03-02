رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني «سينوفارم»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:55 م
اللقاح الصيني «سينوفارم»
اللقاح الصيني «سينوفارم»
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، تسلم بلاده نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال مادورو- حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية- إن "تلك الشحنة تمثل أملا كبيرا، مقدما الشكر للشعب الصيني والرئيس شي جين بينج"، مضيفا أن "حملة تطعيم المواطنين ستبدأ قريبا".

وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن شحنة من الإمدادات الطبية تضم كمامات وأدوات اختبار وصلت مع اللقاحات إلى مطار "سيمون بوليفار" بالعاصمة كاراكاس الليلة الماضية.

وكانت فنزويلا قد تلقت في أوائل فبراير الماضي 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v"، فيما من المقرر أن تتلقى فنزويلا حصة من اللقاحات من خلال برنامج "كوفاكس"، التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب الوضع السياسي في البلاد.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وزير التعليم العالي يهاتف بن شرقي.. ويؤكد إحالة الواقعة للتحقيق

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

الأكثر قراءة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الإلحاد الأدبى» للسودانى عمرو منير

«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»