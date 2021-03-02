حديقة الحيوان بالجيزة تحتفل بمرور 130 عاما على إنشائها.. غدًا

تحتفل، غدا الأربعاء، حديقة الحيوان بالجيزة باليوم العالمي للحياة البرية والذي يوافق أيضا مرور 130 عاماعلى إنشاء الحديقة.ويحضر الاحتفال السيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.الاحتفال يقام الساعة العاشرة والنصف صباحا بجزيرة الشاي في حديقة الحيوان.