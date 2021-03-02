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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأثر 4 آلاف عامل بشركة ألمانية بسبب وباء كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:36 م
وباء كورونا
وباء كورونا
وكالات
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أعلنت متحدثة باسم شركة "ميله" الألمانية للأجهزة المنزلية، اليوم، أن 4000 عامل في الشركة تأثروا بوقف الإنتاج بعد ظهور بؤرة لوباء كورونا في مصنع للشركة بمدينة أويسكيرشن، غربي ألمانيا.

واضطر 200 عامل في مصنع المحركات (الذي يعمل به 500 شخص) إلى الدخول في حجر صحي بعد ظهور نتائج إيجابية للكشف عن كورونا نهاية فبراير الماضي، كما تم وقف الإنتاج.

وبسبب وقف التوريدات من مصنع أويسكيرشن، توقف الإنتاج في مصنعي الغسالات في جوترسلوه وكسافيروف (في بولندا) ومصنع المجففات في أونيكوف (التشيك) ومصنعي غسالات الأطباق في بيليفيلد وأونيكوف، كما توقف الإنتاج في مصنع المكانس في بيليفيلد.

وتخطط الشركة لاستئناف الإنتاج مرة أخرى في العاشر من مارس الجاري.

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