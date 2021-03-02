جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

ردت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على الواقعة المثارة بشأن قيام أحد أساتذة كلية الحقوق المنتدب إلى جامعة سوهاج بوضع امتحان للفرقة الرابعة لمادة القانون الدولى الخاص يتضمن سؤالًا افتراضيًا عن وفاة لاعب نادى الزمالك أشرف بن شرقى، المغربى الجنسية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا وكيفية تقسيم ميراثه.وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على تمسك الجامعة، بالأعراف والنظم الجامعية والتى تنص على أهمية الحفاظ على جدية وانضباط ورق الأسئلة الموضوعة فى مختلف الكليات، كما رفض استخدام الشخصيات العامة أو المساس بأسمائهم فى وضع الامتحانات بغرض جذب الانتباه أو إثارة البلبلة.وأوضح أن إدارة الجامعة، ستقوم بإحالة تلك الواقعة إلى التحقيق فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج لتقدير حجم المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بشأن صاحبها مرتكبها.وشدد الجمال، على عدم الانخراط وراء الأقاويل التى من شأنها إثارة البلبلة مع ضرورة إتاحة الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والمتبعة فى مثل ذلك النوع من المخالفات.