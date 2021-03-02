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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد سليم: سعيد بردود فعل الجمهور حول «جمال الحريم» (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:02 م
خالد سليم
خالد سليم
حسين الجندي
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عبّر الفنان خالد سليم عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال شخصيته في مسلسل جمال الحريم الذي انتهي عرضه خلال الفترة الماضية، محققًا نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قال سليم، لـ«الدستور»، إنه لم يتردد في قبول الدور خاصة أن الشخصية جديدة عليه تمامًا مع المخرجة منال الصيفي الذي عمل معها من قبل في مسلسل بلا دليل.

أضاف سليم أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة المسرح وهى الأولي له، لافتًا إلى أن المسرحية ستكون من إخراج محمد جبر، متحدثًا عن رأيه في الفنانة اللبنانية نور التي شاركته حلقات المسلسل.

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