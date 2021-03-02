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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية والصين توافقان على إنشاء خطين عسكريين ساخنين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:40 م
خطين عسكريين ساخنين
خطين عسكريين ساخنين
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع الصين على إنشاء خطين عسكريين ساخنين آخرين، لمنع وقوع الحوادث العرضية وتعزيز الثقة.

وأوضحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أن وزارتي الدفاع في البلدين قد وقعتا مذكرة تفاهم معدلة، بشأن إنشاء خطوط اتصال مباشرة بين القوات الجوية والبحرية لكل منهما.

وأشارت الوزارة- في بيانها إلى أن الخطوط الساخنة الجديدة ستساعد في تعزيز الاتصالات بين السلطات العسكرية في البلدين، ومن المتوقع أن يساعد ذلك على منع الاشتباكات العرضية في الجو والبحر، وعلى تعزيز الثقة بدرجة أعلى، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في تخفيف التوترات وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وتكرر دخول الطائرات الحربية الصينية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية، حيث تواصل الجانبان بشأن هذه المسألة من خلال الخط العسكري الساخن بينهما.

يذكر أن سول وبكين تشغلان حاليًّا ثلاثة خطوط اتصال عسكري ساخنة، أحدها بين وزارتي الدفاع، والآخران بين القوات الجوية والبحرية، وترتبط الخطوط الحالية مع القيادة الشمالية في الصين، فيما سيتم ربط الخطوط الجديدة بالقيادة الشرقية هناك.

كما عقدت سول وبكين، اليوم، أيضًا الجولة الـ19 من محادثات الدفاع على مستوى العمل، لاستكشاف سبل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز التبادلات الدفاعية الثنائية، حيث مثل الجانب الكوري "كيم سانج-جين"، المدير العام للسياسات الدولية في وزارة الدفاع الكورية، ومثل الصين الجنرال سونج يان تشاو، نائب مدير مكتب التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الصينية.

وقالت الوزارة الكورية إن البلدين تبادلا تقييماتهما للوضع الأمني ​​الأخير في شبه الجزيرة الكورية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على بذل جهود مشتركة من أجل إحراز تقدم فعلي في عملية السلام.

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