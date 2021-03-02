المكسيك: إعطاء 2.46 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أوضحت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء ما إجماليه 2.46 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد فى المكسيك حتى الآن، فقد يقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ114 ألفا و113 جرعة يوميا.ووفقا لهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك أربع سنوات وستة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وكان التطعيم قد بدأ في المكسيك منذ عشرة أسابيع، ومن ناحية أخرى بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 09ر2 مليون إصابة، كما وصل إجمالى عدد الوفيات إلى 186 ألفا و152 شخصا.. وقد مر عام واحد على اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس الذى يسبب مرض "كوفيد- 19".ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة، ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.