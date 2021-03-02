أمريكا تطالب إثيوبيا بالإنهاء الفوري للأعمال العدائية في تيجراي

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في منطقة تيجراي الإثيوبية.وحث بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي حكومة إثيوبيا، على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من العنف، وذلك بعد العدد المتزايد من التقارير الموثوقة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.وطالب بلينكن بالإنهاء الفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيجراي، بما في ذلك قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية، وأن تعمل حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان المبلّغ عنها ومحاسبة المسئولين عنها.وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا.