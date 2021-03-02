رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطلاب في الجزائر يتظاهرون مجدّدا رغم منع المسيرات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:10 م
الطلاب في الجزائر
الطلاب في الجزائر يتظاهرون
وكالات
طباعة
تظاهر ما يقرب من ألفي طالب ومعهم أساتذة ومواطنون، الثلاثاء، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة ورغم منع المسيرات بسبب انتشاء وباء كوفيد- 19، حسب ما شاهد مراسل وكالة "فرانس برس".

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها الطلاب في مسيرة، منذ نحو عام من تعليق تظاهرات الحراك ضد النظام في مارس 2020.

وسار الطلاب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة.

ورغم محاولة الشرطة منعهم إلا أنهم تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر الشوارع الضيقة لحي القصبة.

وردّد المتظاهرون شعاراتهم المعتادة "جزائر حرة وديمقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية"، كما اعتادوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ بدء الحراك في 22 فبراير 2019.

وفي الذكرى الثانية للحراك خرج الآلاف لاستئناف المسيرات بعد 11 شهرا من توقفها.

ومساء الإثنين، قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون: إن "أغلب مطالب الحراك الأصلي تمت تلبيتها"، كما جاء في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التليفزيون الحكومي.

وأضاف: "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة.. بمطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبيتها".

ولكن المطلب الأساسي للحراك كما عبر عنه في مسيراته هو "رحيل النظام الحاكم" منذ استقلال البلد في 1962.

موضوعات متعلقة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحي

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

الأكثر قراءة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الإلحاد الأدبى» للسودانى عمرو منير

«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»