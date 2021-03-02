تعيين محمد خضر نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد فكري خضر، رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات لمدة أربع سنوات.وتدرج نائب رئيس جامعة الأزهر الجديد في التعليم الطبي، حيث حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان 1993، ثم التحق بالدراسات العليا حتى حصل على درجة التخصص في قسم طب الفم وأمراض اللثة 2000، ثم استكمل مشواره العلمي في الدراسات العليا، حيث سافر إلى جامعة برن بسويسرا وحصل على درجة دكتور في طب الأسنان 2003، كما حصل على منحة من جامعة جنيف لزراعة الأسنان 2004 حتى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر 2005، وعين مدرسًا بقسم طب الفم وأمراض اللثة.وتدرج خضر بعد ذلك حتى رقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠١١م، ثم حصل على درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علمية عام ٢٠١٦م، وعين رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص والأشعة آخر عام ٢٠١٦م حتى الآن، وعين نائب رئيس الجامعة الجديد منسقا تعليميا لقطاع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر، ثم عين مديرا لوحدة إدارة الأزمات والكوارث ودعم اتخاذ القرار بالجامعة.شارك نائب رئيس الجامعة في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) وله عديد من المناقشات الخارجية بالجامعات الأخرى، وأحدث تطويرًا كبيرًا في قسمه علميًّا وإكلينيكيًّا في مجال زراعة الأسنان وأجهزة الأشعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ودرب كثيرًا من الهيئة المعاونة بالقسم، وكذا طلبة الدراسات العليا في هذا المجال.كما شارك في العديد من القوافل الطبية المجانية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.حضر مراسم تسليم القرار لنائب رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد أبوزيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والأستاذ مؤمن متولي وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة.