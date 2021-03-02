السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

نقل التليفزيون الرسمي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله، اليوم الثلاثاء، إنه دمر طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.وكان التحالف قد تدخل في اليمن في مارس 2015، بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليًا من العاصمة صنعاء.