صحفي في ميانمار يبث على الهواء إطلاق الشرطة النار أثناء اعتقاله

بث صحفي من ميانمار على الهواء إطلاق الشرطة النار بالقرب من شقته أثناء اعتقاله في حملة على المتظاهرين ضد الحكم العسكري.وسُمع كاونج ميات هلينج، مراسل محطة صوت بورما الديمقراطي، وهو يصرخ في المقطع الذي تم تصويره في بلدة ميكي الساحلية الجنوبية: "النجدة، النجدة.. إنهم يطلقون النار علىّ".وتم تصوير المقطع من شرفة بالطابق الأول مع تسليط الشرطة ضوءا من الشارع في الأسفل ومطالبته بالنزول، وسمع صوت شخص يسحب الباب الأمامي على ما يبدو ثم خيمت سحابة من الدخان على الشرفة مصحوبة بأصوات تبدو كصوت إطلاق نار.وأكدت المحطة، في بيان، اعتقال كاونج ميات هلينج، ودعت إلى الإفراج عنه وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين الآخرين.وقال ضابط رد على الهاتف في مركز شرطة بلدة ميكي إنه لم يتم تأكيد أنباء اعتقال الصحفي، ثم أغلق الهاتف.وتم اعتقال ستة صحفيين خلال الاحتجاجات في مدينة يانجون الرئيسية في الأيام الأخيرة.