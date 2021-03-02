الزمالك يصدر بيانًا صحفيًا بشأن واقعة أشرف بن شرقي

أصدرت اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بيانا صحفيا منذ قليل بشأن أزمة نجمه المغربي أشرف بن شرقي خلال امتحانات كلية الحقوق بجامعة سوهاج اليوم الثلاثاء.





وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:





«تستنكر اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الواقعة المؤسفة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج حيث عمد الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي لاستفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسئ للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة.



