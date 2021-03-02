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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي السعودي: أصول استثمارات المملكة الدولية تقدر بـ4 تريليون ريال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:47 م
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
وكالات
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كشفت بيانات البنك المركزي السعودي الخاصة بالاستثمار الدولي أن لدى المملكة أصولًا تقدر قيمتها بنحو 4.23 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث لعام.2020 (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وتستثمر الأصول في عدة استثمارات مثل "الاستثمار المباشر في الخارج" و"استثمارات الحافظة" التي تشمل الاستثمار في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار والفوائد، و"الاستثمارات الأخرى" ثم "الأصول الاحتياطية".

بحسب الرصد على ميزان المدفوعات فقد بلغت قيمة عوائد الأصول المستثمرة نحو 28.12 مليار ريال ال خلال الربع الثالث من العام 2020 والذي يعتبر الأعلى في 35 ربع من عام 2012 حتى الربع الثالث 2020،

كما ذكرت صحيفة"مال" السعودية الإلكترونية اليوم الثلاثاء، ومقارنة العوائد التي تحققت خلال الربع الثالث 2020 في نفس الفترة من العام السابق، يتضح ارتفاعها بنسبة كبيرة بلغت 106% حيث كانت تبلغ قيمتها في الربع الثالث 2019 نحو 13.64 مليار ريال.

وتبلغ نسبة العوائد من اجمالي الأصول السعودية في الربع الثالث 2020 نحو 0.66 %، مقارنة بـ 0.32 % في الربع الثالث 2019، مقارنة بـ 0.18 % في الربع الثاني.2020

وتزامن نمو عوائد الأصول السعودية المستثمرة مع زيادة صندوق الاستثمارات العامة ملكيته إضافة إلى الدخول في حصص جديدة في شركات مدرجة في السوق الأمريكي، وذلك بعد أن انخفضت الأسواق المالية بنسب كبيرة بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.

وبتفصيل عائد كل نوع من الاستثمارات السابقة يتضح أن استثمارات الحافظة هو الاستثمار الذي حقق أعلى عائد من حيث القيمة خلال الربع الثالث 2020 إذ بلغت قيمة عوائده نحو 20.59 مليار ريال.

جاء بعده عوائد الاستثمارات الأخرى بنحو 5.95 مليار ريال، ثم الاستثمارات المباشرة في الخارج بعائد قدره 1.58 مليار ريال.

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