قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

يصدر قريبًا، عن دار العربي للنشر "البيئة لغز المستقبل.. ذوبان الجليد وغرق العالم" لـ أندري سنار ماجناسون وترجمة سيد عمر، الذي ترشَّح مؤخرًا لجائزة "المجلس الشمالي للأدب" الرفيعة وهي جائزة تمنح للمؤلفين من الدول النوردية، أو دول الشمال الأوروبي.ويسرد أندريه سنار ماجنسون في هذا الكتاب تفاصيل عن الطبيعة، والبيئة، والمياه، والأنهار، والإنسان بدءًا من أنهار أيسلندا التي حيكت حولها الحكايات والأساطير الإسكندنافية، وعن الجبال الشاهقة التي تنبثق منها أنهارًا ظلت تجري من قمتها لمئات، بل للآلاف السنين ولم تتأثر، حتى بدأ الإنسان يكتشف قوته الجديدة؛ الثورة الصناعية من هذه النقطة في التاريخ، تأخذ الحكاية منحى مختلفًا فنذهب إلى التبت وأنهاره المقدسة التي بدأت تجف رويدًا رويدًا، وإلى الاحتباس الحراري الذي يتسبب في ذوبان ثلوج القطب الشمالي والبحيرات التي ظلت متجمدة لسنين طويلة، وبدأت تعود لحالتها السائلة، وارتفاع مستوى البحار، وما تهدد به من فيضانات وغرق لمدن كثيرة.ويتنبأ ماجنسون بالمستقبل، ويحاول تخمين ما ستكون عليه حياة أولادنا بعد مائة عام من الآن، وهل سيجدون مياهًا صالحة للشرب؟ أم أن البحار ومياهها المالحة هي التي ستسود الأرض؛ أم أن الكوكب الأزرق لن يصبح كذلك، وسيستحيل لونه أصفر أو أي لون آخر غير ذلك الذي ميزه منذ نشره.