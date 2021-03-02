«مطبخ ميلاد».. وصفات بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع

عاش ميلاد أميل الشاب الثلاثيني، طوال فترة طفولته مع والده ووالدته، يكتسب منهم بالخبرة لغة الإشارة، حيث كانت اللغة الرسمية لهما فكان هو طاقة الأمل وشعاع النور في التواصل مع العالم الآخر، وبالفعل أتقن هذه اللغة حتى أنه كان يترجم لهما الأفلام والحبكة الدرامية داخل المسلسلات خلال مشاهدتها سويًا.ساقه حبه لتقديم وصفات طبخ لفئة الصم وضعاف السمع لتدشين جروب عبر «فيس بوك»، ومحاولة توصيل المعلومة لهم باستخدام ثلاث عناصر مساعدة لغة الإشارة والكتابة وكذلك الشرح التفصيلي، وبالفعل كان أكتوبر 2019 هو أول منشور يضعه ميلاد عبر الجروب الخاص به كان جزء من مضمونه كالتالي: «أهلًا وسهلًا بيكم في مطبخ ميلاد للصم وضعاف السمع، أنا فكرت أعمل الجروب لتقديم طبخات زي اللي بتتقدم عبر التليفزيون لأني عارف من واقع تجربتي الشخصية، أن كتير منكم مش بيقدر يوصل للمقادير الخاصة على وجه التحديد المستخدمة في الطبخة».وقال ميلاد في تصريحات لـ«الدستور»: «فكرت أنا وزوجتي في تدشين جروب على فيس بوك كونه الوسيلة الأسهل بالنسبة للفئة المستهدفة، خاصة مع وجود حبي للمطبخ وتقديم الآكلات رغم أن دراستى نظم ومعلومات، وأعمل باحدى الشركات الخاصة بفلاتر المياه حاليًا، إلا أني اتخذت من الجروب هواية ليً، خاصة مع سؤال والدتي حول السبب في عدم ظبط الأكل الخاص بها، لعدم وصول المعلومة الكاملة لها من خلال المشاهدة، وهي صعوبة يواجهها العديد من الأشخاص الذين ينتمون لفئة الصم وضعاف السمع».وأضاف: «الهدف من تطوير الجروب والوصول لأكبر قدر ممكن من فئة الصم خاصة وأن عددهم بالملايين في مصر، ليس هدف مادي ولكنه هدف إنساني، أشعر بالفرحة حينما يرسل ليً أحدهم الطبخة وفرحان أنه استطاع أن ينجز وفخور بنفسه، ووجه ميلاد الشكر لزوجته حيث هي من تقوم بتشجيعه على تصوير العديد من الحلقات وتقوم بالفعل بالتصوير الخاص بالفيديوهات».وتمنى «ميلاد» السماح له بتقديم فقرة ولو بسيطة بلغة الإشارة في أحد برامج الطبخ بإحدى القنوات.