محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير مصرف «كتشنر»

قام اليوم المكتب الفني لمحافظ الغربية، وأعضاء المكتب الاستشاري للمشروع بعمل معاينة للمصرف على الطبيعة ورصد المشكلات الموجودة بطول المصرف داخل حدود محافظة الغربية، بحضور الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال بالمحافظة.جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالاهتمام بمشروع تطوير مصرف كتشنر.كما بحث الوفد احتياجات منظومة المخلفات الصلبة بمراكز (زفتى، سمنود والمحلة) استعدادًا لأعمال التطوير في تلك المناطق، وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة مسار العائلة المقدسة بسمنود في إطار تشجيع السياحة الداخلية.