الخطوط الكينية تسـتأنف رحلات الشحن الأسبوعية المباشرة للهند

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية أنها استأنفت رحلات الشحن الأسبوعية المباشرة إلى العاصمة الهندية نيودلهي.وذكرت الشركة، في بيانها اليوم الثلاثاء، أن أول طائرة شحن من نيودلهى هبطت في مطار جومو كينياتا الدولي نهاية شهر فبراير الماضي، بشحنة تصل إلى 33 طنا من الأدوية والمعدات والسلع من الهند.وقالت الشركة إن الرحلات الأسبوعية ستساعد على دعم سوق الصادرات الكينية والإفريقية البينية وتوفير شريان حياة لكثير من رجال الأعمال الذين يعتمدون على الأسواق الخارجية.وقال مدير الشحن بشركة الخطوط الجوية الكينية، ديك موريانكى، إن الشركة سارعت بزيادة خدمات الشحن لمحاولة تلبية الاحتياجات المتزايدة للشحن الجوي عبر أنحاء القارة الإفريقية، وأنها ستقوم بربط عدد من الأسواق الدولية للمساعدة على الحفاظ على الإمدادات الأساسية.وأضاف: "أن استئناف رحلات الشحن الأسبوعية المباشرة من نيروبي إلى نيولهي مؤشر على الدور التكاملي الذي تقوم به الشركة لتقديم الحلول اللوجستية لعملائها".وأشارت شركة الخطوط الجوية الكينية إلى أنها تواصل تنويع خدماتها، وتلبية الطلب المتزايد على الشحن عبر أنحاء العالم.