السعودية: إغلاق 188 مسجدًا خلال 23 يومًا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها في المملكة خلال 23 يومًا الماضية إلى 188 مسجدًا بعد إصابة عدد من المصلين فيها بفيروس كورونا.وأشارت وزارة الشئون الإسلامية السعودية في بيانها اليوم، إلى أنها "أغلقت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين".وأوضحت الوزارة: "مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يومًا وصل إلى 188 مسجدًا تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله".