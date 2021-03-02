موسكو تدرس إمكانية تسليم دفعة مجانية من لقاح كورونا لأفغانستان

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية زامير كابولوف، إن موسكو تدرس مسألة نقل دفعة مجانية من لقاح "سبوتنيكV" المضاد لفيروس كورونا إلى كابل لتطعيم موظفي مجلس النواب بالبرلمان الأفغاني.وأضاف كابولوف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم": "ندرس طلبا وصلنا من مجلس النواب الأفغاني بشأن توريد دفعة محدودة من سبوتنيك مجانا لتطعيم العاملين في البرلمان الأفغاني"، مؤكدا أن مسألة توفير اللقاح تم تناولها خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، مؤخرًا إلى موسكو، لافتا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة بهذا الشأن حتى الآن.