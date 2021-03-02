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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور: «جمال الحريم» مصنوع بحرفية كبيرة من هشام الخطيب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:48 م
نور
نور
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أعربت الفنانة اللبنانية نور عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على مسلسل "جمال الحريم"، الذي عرض مؤخرا، مشيرة إلى أن المسلسل مصنوع بحرفية كبيرة.

قالت نور في تصريحات، الثلاثاء، إن المسلسل حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعجب به عدد كبير جدا من الناس، لافتة إلى أن المسلسل تصدر الترند يوميا، وهذا نجاح كبير، ولم يتوقف الأمر على مصر فقط، بل وصل المسلسل إلى العالم العربي، وتلقيت الكثير من التعليقات الجيدة.

أضافت أنها قدمت دورا مميزا ومختلفا عن الأدوار التي قدمتها خلال الفترة الماضية وذلك من خلال شخصية "مذيعة" تتعرض هي وصديقتها، التي تجسدها دينا فؤاد، لأزمات مع الجن والعفاريت خلال أحداث المسلسل الذي يجري فى إطار التشويق والإثارة.

وأكدت نور أن قصة العمل مكتوبة بحرفية شديدة، وأنها تحمست للمسلسل عند قراءة السيناريو، وأحبت المشاركة فيه مع كل الممثلين المشاركين.

وجرت أحداث المسلسل في 45 حلقة حول الجن العاشق والعفاريت والخرافات، من خلال ذروة الصراع بين عالم النور والظلام "الشياطين".

يشارك في بطولة المسلسل خالد سليم، وصلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، وأمير شاهين، وكريم عبدالخالق، ورنا رئيس وهدى الأتربى، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

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