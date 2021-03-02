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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يهاتف بن شرقي.. ويؤكد إحالة الواقعة للتحقيق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:20 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل في واقعة إقحام اسم لاعب الزمال المحترف "أشرف بن شرقي" فى أحد الامتحانات، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بالنتائج في أسرع وقت ممكن.

كان الدكتور قد أدخل اسم لاعب الزمالك وتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذى أداه طلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

وأجرى الوزير اتصالًا هاتفيًّا باللاعب أشرف بن شرقي، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

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