رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الألمانية تسجل 1600 اعتداء على لاجئين خلال 2020

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:14 م
السلطات الألمانية
السلطات الألمانية
وكالات
طباعة
سجلت السلطات الألمانية 1606 اعتداءات على لاجئين في العام الماضي، ليظل عدد هذه الاعتداءات عند نفس مستواه المسجل في 2019.

جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية على استجواب من كتلة حزب اليسار في البرلمان، وأوضحت الوزارة في ردها أن الغالبية العظمى من هذه الاعتداءات ذات دوافع يمينية متطرفة.

من جانبها، قالت أولا يلبكه، المتحدثة باسم حزب اليسار لشئون السياسة الداخلية، إن هذا يعني بنظرة إحصائية أن النازيين الجدد يهاجمون لاجئين كل يوم من أربع إلى خمس مرات.

وأوضحت يلبكه أن تحليلا أجراه مكتبها أفاد بأن نحو 200 شخص حدثت لهم إصابات جراء مثل هذه الهجمات.

وأكدت يلبكه أن من الممكن أن يتجاوز عدد هذه الهجمات عددها في 2019، نظرا لأن من الممكن حدوث إبلاغ لاحق عن اعتداءات أخرى، وكان عدد الهجمات الذي تم تسجيله في عام 2019 قد وصل إلى 1620 هجوما، وقالت يلبكه: "الأعداد توضح بشكل أكثر من جلي مدى تجذر العنف اليميني المتطرف في ألمانيا على نحو مفزع".

في المقابل، تراجع عدد الهجمات على نُزُل اللاجئين، فقد وصل عدد هذه الهجمات في 2019 إلى 128 هجوما لينخفض في العام الماضي إلى 84 هجوما، وتراجع أيضا عدد الهجمات على المنظمات والمتطوعين العاملين في مجال مساعدة اللاجئين من 124 إلى 67 هجوما.

موضوعات متعلقة

«هيئة الدواء» تقرر سحب مستحضرات علاج القولون العصبى من الأسواق

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

الصور

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر