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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منح دراسية للباحثين بمرحلة الماجستير والدكتوراه بجامعة عين شمس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:40 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
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أعلنت جامعة عين شمس عن 10 منح دراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه ضمن برنامج حاضنات الفائقين لكليات (الطب، الصيدلة، الهندسة، العلوم، الزراعة) على الراغبين تقديم طلبات التقدم للمنحة بمكتب الدكتور وكيل كل كلية الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 4 مارس 2021 حتى 11 مارس 2021.

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالمنح:

• يتم منح 10 منح بحثية ويكون لكل كلية منحتان فقط من كليات (الطب، الصيدلة، الهندسة، العلوم، الزراعة).
• على أن يكون الباحث مسجلًا بدرجة الماجستير أو الدكتوراه.
• يتم الاختيار على مستوى كل كلية من خلال لجنة علمية تشكل وذلك بعد انتهاء فترة الإعلان والتقديم.
• يتم تصعيد 4 أبحاث وترفع للجنة على مستوى الجامعة ووزارة التضامن ويعقد سمينار، حيث يتم اختيار 2 من كل كلية بشرط خدمة موضوع البحث لقضية هامة للمجتمع المصري.
• تقدر قيمة المنحة بمبلغ (25000) خمسة وعشرين ألف جنيه تصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى: تصرف في بداية التعاقد على المنحة والدفعة الثانية: تصرف بعد منح الدرجة العلمية.
• يمنح طالب الماجستير راتبًا شهريًا بقيمة ألف جنيه لمدة عام.
• يمنح طالب الدكتوراه راتبًا شهريًا بقيمة ألف جنيه لمدة عامين.
• الأوراق المطلوبة:
خطاب من إدارة الدراسات العليا بالكلية يفيد تسجيل الطالب للدرجة العلمية موضح بها عنوان بحثه-
خطة بحث الطالب معتمدة من لجنة الإشراف.
ما يفيد بأن الطالب المتقدم للمنحة لا يعمل بأي وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتبًا من الدولة.
صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
• في حالة وجود أي استفسارات أو معوقات يمكنك الرجوع إلى منسق البروتوكول الدكتورة جيهان رجب، أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
[email protected]

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