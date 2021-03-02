أول ظهور لحاتم فهمي مع ابنته فيروزة (صور)

خضع المطرب حاتم فهمي خلال الساعات الماضية، لجلسة تصوير حديثة شهدت الظهور الأول لنجلته فيروزة.ونشر حاتم مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" مع ابنته فيروزة بعد فترة من إخفائها عن الجمهور.وكان حاتم فهمي طرح آخر أغانيه باسم "ملقيتش راحتي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون فيها مع عمر الشربيني الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضا.الأغنية من توزيع وليد شراقي وكانت الثانية لحاتم فهمي من ألبوم "تقيل وهادي" بعد أن طرح أغنية حملت الاسم نفسه من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.