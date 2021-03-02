المملكة المتحدة تسجل 343 وفاة بكورونا و6 آلاف إصابة

سجلت المملكة المتحدة 343 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت 6 آلاف و391 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن إجمالي عدد المتلقين للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في المملكة بلغ 20 مليونا و478 ألفا و619 شخصا.