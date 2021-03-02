رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 5 بحارة من ميانمار المحتجزين بإيران سيعودون لوطنهم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:37 م
بحارة ميانمار المحتجزين
بحارة ميانمار المحتجزين
أ ش أ
طباعة
قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن 5 بحارة من ميانمار من طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" المحتجزة في إيران سيعودون إلى وطنهم عبر مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية بعد مغادرتهم إيران.

وأوضحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه من المقرر أن يعود بحار كوري جنوبي وبحار إندونيسي إلى وطنهما في وقت قريب، وسيدخل شخصان إيران لإدارة السفينة المحتجزة نيابة عنهما.

وفي يوم الرابع من يناير، احتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة الكورية وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويث البيئة، وكان على متنها 20 بحارًا، من بينهم القبطان الكوري الجنوبي وأربعة كوريين جنوبيين و11 شخصا من ميانمار واثنان من كل من إندونيسيا.

وفي يوم الثاني من فبراير الجاري، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستفرج عن أفراد طاقم السفينة باستثناء القبطان.

وفي يوم 10 فبراير، عاد بحار كوري جنوبي إلى الوطن لأسباب صحية، ويعد هذا البحار هو أول من عاد إلى بلاده من البحارة الذين احتجزتهم إيران.

موضوعات متعلقة

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

الزمالك يصعد في واقعة بن شرقي: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحي

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

الأكثر قراءة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الإلحاد الأدبى» للسودانى عمرو منير

«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»