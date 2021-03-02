كوريا الجنوبية: 5 بحارة من ميانمار المحتجزين بإيران سيعودون لوطنهم

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن 5 بحارة من ميانمار من طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" المحتجزة في إيران سيعودون إلى وطنهم عبر مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية بعد مغادرتهم إيران.وأوضحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه من المقرر أن يعود بحار كوري جنوبي وبحار إندونيسي إلى وطنهما في وقت قريب، وسيدخل شخصان إيران لإدارة السفينة المحتجزة نيابة عنهما.وفي يوم الرابع من يناير، احتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة الكورية وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويث البيئة، وكان على متنها 20 بحارًا، من بينهم القبطان الكوري الجنوبي وأربعة كوريين جنوبيين و11 شخصا من ميانمار واثنان من كل من إندونيسيا.وفي يوم الثاني من فبراير الجاري، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستفرج عن أفراد طاقم السفينة باستثناء القبطان.وفي يوم 10 فبراير، عاد بحار كوري جنوبي إلى الوطن لأسباب صحية، ويعد هذا البحار هو أول من عاد إلى بلاده من البحارة الذين احتجزتهم إيران.