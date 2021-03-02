«نقل البرلمان» تمنح «الطرق والكباري» مهلة لإعداد دراسات محور بلقاس

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمنح الهيئة العامة للطرق والكبارى، مهلة أسبوعين، لإعداد الدراسات اللازمة بشأن إنشاء محور بين مركز بلقاس والمعصرة بمحافظة الدقهلية حتى حدود قرية الجريدة بكفر الشيخ.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها الطلبين المقدمين من النائب وحيد قرقر، بشأن الجدول الزمني للانتهاء من طريق رافد جمصة المنصورة بطول 54، والجدول الزمني للانتهاء من طريق بنها المنصورة، والجدول الزمني للانتهاء من طريق المنصورة دكرنس، وكذلك بشأن الحاجة إلى توسعة ورفع كفاءة طريق ۹۹ الحربي الذي يربط بين مرکزی شربين بلقاس، والحاجة إلى إنشاء محور بين بلقاس والمعصرة حتى حدود الجريدة بكفر الشيخ. والطلب المقدم من النائب مصطفى محمود، بشأن الحاجة إلى إنشاء محور يربط شرق النيل بغربه بداية من الطريق الصحراوي الغربي مرورًا بمدينة قنا، مع ربطه بطريقة سفاجا الأقصر بطول ۱۲ کم.وتساءل النائب وحيد قرقر، عن سبب عدم ادراج مشروع انشاء محور بين مركز بلقاس والمعصرة، بخطة التنفيذ حتى الان، رغم ادراج ذلك المحور ضمن المخطط الاستراتيجي للدقهلية، منذ عام ٢٠١٧، مشيرا الى انه يعد بديلا لطريق ٩٩ الحربى.وأكد قرقر، أهمية الإسراع في إنشاء المحور، نظرا لأنه يساعد في توفير الوقت والجهد، وهو ما يتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى في الاستثمار في الوقت والجهد من خلال انشاء منظومة المحاور والطرق والكبارى التي تشهدها البلاد حاليا.ومن جانبه، طالب ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، بمنحه مهلة شهر، لإعداد الدراسات اللازمة والرد على اللجنة، الا ان أعضاء اللجنة رفضوا تلك المدة، لتوصى اللجنة خلال الإجتماع، بمنح الهيئة العامة للطرق والكبارى، بمهلة ١٥ يوما فقط، لتقديم الدراسات اللازمة لانشاء المحور للبدء في التنفيذ عقب ذلك.وبشأن الجدول الزمنى للانتهاء من طريق رافد جمصة أكد ممثل هيئة الطرق والكبارى، انه سيتم الانتهاء منه في ٣٠ يونيه ٢٠٢١، كما تم الانتهاء من طريق بنها المنصورة، الا ان النائب وحيد قرقر، أكد ان طريق بنها المنصورة مازال به عدد من التوسعات المطلوبة.وحول طريق شرق الرياح حتى مركز ميت غمر، أوضح ممثل هيئة الطرق والكبارى، عن الانتهاء منه في ٣٠ أكتوبر المقبل، وكذلك سيتم الانتهاء من طريق المنصورة دكرنس في ٣١ ديسمبر المقبل.وأعلن، عن ان ادراج تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسعة طريق ٩٩ الحربى بالدقهلية، بخطة العام المالى المقبل، بتكلفة ١٠٠ مليار جنيه.وحول الطلب المقدم من النائب مصطفى محمود، بشأن الحاجة إلى إنشاء محور يربط شرق النيل بغربه بداية من الطريق الصحراوي الغربي مرورًا بمدينة قنا، مع ربطه بطريقة سفاجا الأقصر بطول ۱۲ کم، أوصت اللجنة خلال اجتماعها بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المحور وإدراجه بالعام المالى المقبل، مع دراسة إمكانية الاستفادة من الكوبري المزمع إنشاؤه على مزلقان الرياح، ليكون أحد أجزاء ذلك المحور الجديد.وجاء ذلك بعد توافق كل من ممثلي الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التخطيط ووزارة المالية، على أهمية انشاء المحور وتوفير الاعتمادات له، في الوقت الذى أبدى فيه نائب محافظ قنا، تحفظه عليه لعدم جداوه حسب رأيه في ظل وجود محور اخر على بعد ٢٠ كيلو بالقرب منه.وأكد مصطفى محمود، أهمية ذلك المحور في ربط ميناء سفاجا بالطريق الصحراوى وتحقيق التنمية الصناعية بالمحافظة.وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، أن المحاور التي تنشأها حاليا تعد انجاز حقيقى للدولة، حيث أصبح هناك قيمة للوقت، ويمكن للمواطن أن يقوم بانهاء أعماله في وقت قصير جدا، مشيدا باهتمام الرئيس وتفقده كل تلك المحاور والطرق كل يوم جمعة.