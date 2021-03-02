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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لخفض معدلات البطالة.. محافظ أسوان يطلق مبادرة «1000 فنى ماهر»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:56 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مبادرة "1000 فنى ماهر" والتي تستهدف تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على اقتحام سوق العمل للشباب والفتيات المتسربين من التعليم، بالإضافة إلى حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، في إطار سعى المحافظة الجاد لخفض معدلات البطالة بين الشباب الأسوانى.

وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ والمشرف العام على المبادرة، أن هذه المبادرة جاءت بمقترح وآلية تنفيذ من مديرية التربية والتعليم بإشراف من الدكتور خالد قبيصى، وبدعم من محافظ أسوان، حيث ستتضمن تنظيم دورات تدريبية " عملى نظرى " من 120 إلى 200 ساعة تدريبية في فترة زمنية تتراوح ما بين من 3 إلى 4 ساعات يوميًا، كما سيتم تخصيص مدارس التعليم الفني الصناعى لهذا التدريب.

وأشارت إلى أن التدريب سيشمل تخصصات التبريد والتكييف والكهرباء، بجانب التشكيل واللحام والمبانى والتشطيبات والأعمال الصحية، علاوة على الملابس الجاهزة للإناث، فيما سيتم تلقى الطلبات إلكترونيًا على " https:docs.google.comformsde1FAIpQLScU7yDmRUJ6NykAORiejFdEGXSIsl-VDQgiTDWz-ATCNbW1ygviewform  " حيث سيتم الاختيار طبقًا لأولوية التقديم.
لخفض معدلات البطالة.. محافظ أسوان يطلق مبادرة «1000 فنى ماهر»
لخفض معدلات البطالة.. محافظ أسوان يطلق مبادرة «1000 فنى ماهر»

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