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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليرة السورية تسجل تدهورًا جديدًا غير مسبوق أمام الدولار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:52 م
الليرة السورية
الليرة السورية
وكالات
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سجّلت الليرة السورية، الثلاثاء، تدهورًا قياسيًا جديدًا في قيمتها في السوق الموازية، لتطال عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما أفاد تجار وكالة فرانس برس.

وتشهد سوريا بعد عشر سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرًا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19، كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم، الوضع سوءًا في سوريا، كما سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء انخفاضًا غير مسبوق ولامس سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف في السوق السوداء.

وقال تجار سوريون عدة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن قيمة الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى منذ بدء النزاع.

وأوضح أحد التجار، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك شحا كبيرا في الدولار في السوق"، وقال آخر "يبدو أن الوضع مرتبط تمامًا بما يحصل في لبنان".

ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية أن سعر الصرف تراوح بين 3900 وأربعة آلاف ليرة في دمشق.

تشهد الليرة السورية منذ يناير انخفاضًا جديدًا في قيمتها وقد تراوح سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية بين ثلاثة و3500 ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، تدهورت قيمة الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12،4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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