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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ تصميمات الهوية البصرية لإدماجها بمشروعات التطوير

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:32 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الجامعة الألمانية بالقاهرة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة ضمن الزيارة الاستكشافية والميدانية للمتخصصين من الجامعة والتي شملت المناطق الأثرية والمعالم السياحية المدرجة وغير المدرجة في البرنامج السياحي، بجانب مشروعات التطوير الجارية والمخطط تنفيذها أيضًا، بالإضافة إلى المواقع المستهدفة والتراثية.

ومن جانبه طالب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالإسراع في تنفيذ التصميمات الخاصة بالهوية البصرية لوضع رؤية متكاملة تعتمد على الدراسة العلمية لإدماجها في مشروعات التطوير والتجميل الجارية والمخططة مستقبليا، علاوة على توحيد اللون والتصميم لطلاء واجهات المباني والعقارات والمنشآت الحكومية بما يعكس الثقافة والتراث الأسواني الأصيل.

وأشاد المحافظ بالتعاون البناء للاستفادة من خبرات الجامعة الألمانية وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية في مجالات التصميم والتطوير لدعم مدن المحافظة جماليًا وتخطيطيًا بما يتوافق مع التنسيق الحضاري وإبراز الموروث الثقافي المتنوع والذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ تصميمات الهوية البصرية لإدماجها بمشروعات التطوير
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ تصميمات الهوية البصرية لإدماجها بمشروعات التطوير
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ تصميمات الهوية البصرية لإدماجها بمشروعات التطوير
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ تصميمات الهوية البصرية لإدماجها بمشروعات التطوير
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ تصميمات الهوية البصرية لإدماجها بمشروعات التطوير
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ تصميمات الهوية البصرية لإدماجها بمشروعات التطوير

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