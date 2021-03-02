رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن النيجيري ينفذ عمليات مداهمة لكشف واقعة تبادل إطلاق قذائف صاروخية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:32 م
قوات الأمن النيجيرية
قوات الأمن النيجيرية
أ ش أ
طباعة
نفذت قوات الأمن النيجيرية عمليات مداهمة وتتبع للتفتيش والبحث عن مرتكبي واقعة تبادل إطلاق نيران بالقذائف الصاروخية في مدينة "ميدوجري" عاصمة ولاية "بورنو" الواقعة بشمال نيجيريا وهي الولاية التي تعد معقلا لحركة "بوكو حرام" الإرهابية.

وكان الهجوم بالقذائف الصاروخية وقع يوم الثالث والعشرين من فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أربعين آخرين.

وقام فريق من أفراد الأمن والجيش وعمال الإغاثة الإنسانية بتمشيط المدينة بحثا عن الجثث والمساعدة على نقل المصابين إلى المستشفيات.

وحسب بيان لقوات الأمن النيجيرية، اليوم، فقد تم تسجيل معظم الخسائر البشرية في ملعب لكرة القدم بمنطقة جوانج، حيث لقي تسعة من الصبية مصرعهم على الفور من جراء سقوط القذائف الصاروخية التي قدرها البعض بعشرة قذائف أطلقت دفعة واحدة، فيما أصيب العشرات في الملعب توفي منهم 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم.

يذكر أن مناطق نيجيرية أخرى لم تنج من الهجمات التي من المعتقد أنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار والتمهيد لهجوم ضخم من جانب المتمردين في نيجيريا.

موضوعات متعلقة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يصعد في واقعة بن شرقي: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحي

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

الأكثر قراءة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الإلحاد الأدبى» للسودانى عمرو منير

«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»