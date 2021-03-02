محافظ الإسكندرية يلتقي أعضاء «حياة كريمة» لمتابعة التنفيذ المبادرة

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، لمتابعة أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري؛ حضر الاجتماع، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ومحمد شعبان رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.أكد محافظ الإسكندرية أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة لتطويرها ورفع كفاءتها لتكون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فضلا عن تخصيص مبلغ ٣ مليارات جنيه لأعمال التطوير هو نجاح غير مسبوق للمحافظة، لما تمثله المبادرة من أهمية كبيرة في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأشد احتياجا، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التي ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.وثمن «الشريف» الدور الذي يقوم به أعضاء مؤسسة حياة كريمة، لمتابعة بدء تنفيذ أعمال التطوير التي تتم علي أرض الواقع في قري برج العرب القديمة، مطالبا إياهم بأن يكونوا عين المحافظة الأمينة التي تنقل احتياجات ومتطلبات أهالي القرى على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتم تفقد أعمال التطوير التي تتم بالقرى على أرض الواقع، كما استمع المحافظ إلى أفكار ومقترحات أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية.وخلال الاجتماع؛ أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن القرى الثلاثة التي تم اختيارها "بهيج وأبو صير والغربانيات" ببرج العرب القديمة، تعتبر من أشد القرى احتياجا، كما اقترحت عقد اجتماع دوري بأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، للتعرف على معدلات انجاز المشروعات وأي معوقات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.