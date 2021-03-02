قوات الأمن تطلق الرصاص على المتظاهرين في بورما

استخدمت قوات الأمن في بورما الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مجددا، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في إصابة متظاهرين بجروح، حالات ثلاثة منهم حرجة، فيما وجّه جيران رانغون الإقليميين انتقادات لاذعة للمجلس العسكري بشأن حملة القمع الدامية التي يشنها ضد المحتجين.وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات حاشدة تطالب بإطلاق الجيش سراح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي المحتجزة منذ الانقلاب ضدها في 1 فبراير.وزادت قوات الأمن من استخدامها للقوة، حيث لجأت للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي وراهنا الرصاص الحي في شكل متزايد.وكان الأحد أكثر الأيام دموية، إذ قُتل فيه ما لا يقل عن 18 شخصًا، وفقًا للأمم المتحدة. ووثقت وكالة "فرانس برس" مقتل 11 شخصا.وقال أحد المسعفين لوكالة فرانس برس: إن "حوالى 20 شخصا أصيبوا" على أيدي قوات الأمن التي جاءت لتفريق احتجاج في بلدة كالي (شمال غرب).وأوضح طبيب في المستشفى الذي نقلوا إليه، أنه "يتعين على ثلاثة أشخاص أصيبوا بالذخيرة الحية الخضوع لعمليات جراحية عاجلة وهم في حال حرجة".وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة ضد الاحتجاجات الضخمة، ولجأت إلى قطع خدمة الانترنت وشن حملات اعتقال واستخدام الأعيرة النارية.والثلاثاء، تجمع مئات الأشخاص في مقبرة صغيرة في رانغون لتشييع أحد الضحايا، ني نيي أونغ هتيت نينغ، الذي أصيب برصاصة في البطن.وأقال المجلس العسكري سفير بورما لدى الأمم المتحدة" كياو مو تون" بعدما أعلن انشقاقه عن السلطة، مناشدا المجتمع الدولي التحرّك ضد المجموعة العسكريّة الحاكمة.واعتبرت بكين وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي، هذه الأزمة "شأنًا داخليًا".وناقش وزراء خارجية رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الأزمة في محادثات عبر الإنترنت الثلاثاء.وسقط نحو 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب الأول من فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للمعتقلين السياسيين، كما أفاد الجيش بأن شرطيا لقي حتفه أثناء محاولته تفريق أحد التجمعات.ولم يرد الجيش على استفسار وكالة "فرانس برس" حول هذه المعلومات.وتشهدت البلاد موجة من الاحتجاجات وحملة عصيان مدني منذ الانقلاب الذي أطاح بـ"سو تشي" الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991.وكان الجيش قد قام بقمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العامين 1988 و2007.وخضعت البلاد لسلطة الجيش قرابة نصف قرن منذ استقلالها في العام 1948، ووضع الانقلاب حدا للانتقال الديمقراطي للسلطة الذي استمر 10 سنوات.ووعد الجنرالات الذين يشككون بنتيجة انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات جديدة.