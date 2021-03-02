جامعة طنطا: منظومة إلكترونية لتلقى الشكاوى والمقترحات

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا عن إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتلقى الشكاوى والمقترحات، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف حث جميع منسوبي الجامعة والمجتمع المدني بأكمله على التواصل مع إدارة الجامعة وتتيح سرعة الاستجابة والرد بصورة موضوعية وجدية.أوضح رئيس الجامعة، أن المنظومة الجديدة تضم الخط الساخن وموقع الجامعة الإلكتروني الخاص بالشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا استهداف المنظومة تحقيق أعلى نسبة إنجاز وسرعة في حسم الشكاوى، وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة في منظومة العمل الإداري بكافة الكليات والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام.