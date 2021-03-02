دنيا سمير غانم تبدأ تصوير مسلسل «المدينة»

بدأت الفنانة دنيا سمير غانم تصوير أحداث مسلسلها الجديد "المدينة" في عدد من اللوكيشانات الداخلية بمنطقة 6 أكتوبر، استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم.وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أن مخرج العمل هشام جمال قام بالتحضير للمسلسل عقب انتهاء تصوير عمله الأول الذي شارك فيه بدور البطولة وحمل اسم "في بيتنا ريبوت"، حيث وضع الأسس الأولية للتصوير واختيار أبطاله بجانب دنيا سمير غانم.يشارك فى بطولة "المدينة" عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.