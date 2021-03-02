ما حكم تَخَفِّي مريض فيروس كورونا تهرُّبًا من الحجر الصحي؟

كثفت دار الإفتاء جهودها، خلال الفترة الحالية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم عبر بث مباشر من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للرد على جميع الأسئلة الخاصة بالفيروس، والمسائل الأخرى التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، إلا أن هذه الفترة كانت أشد جهد، أسئلة كثيرة واستفسارات كثيفة من جانب المواطنين بجميع ما يتعلق بالوباء وكيفية التعامل من الناحية الشرعية معه.





حكم تَخَفِّي مريض فيروس كورونا تهرُّبًا من الحجر الصحي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول حكم تخفى مريض فيروس كورونا هربا من الحجر الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حيث أجابت الدار قائلة: "يجب شرعًا على المرضى بهذا الفيروس امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس".





وتابعت "الدار": كما يجب على المواطنين الالتزامُ بتعليمات الجهات المسؤولة التي أوجبت الحجر الصحي على المريض بهذا الفيروس، ولا يجوز التخفي تهربًا من الحجر الصحي خلال الإصابة بالمرض.





حكم صلاة الغائب على من مات بـفيروس كورونا

بينما تردد سؤال أخر، متعلق بحكم صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟، حيث أكدت الدار في ردها على الفتوى، أنه لا يجوز شرعًا دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ.





وأضافت الدار، فإن الواجب الانتقال للصلاة عليه عند قبره بعد دفنه، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة.

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ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، قامت بوضع العديد من الاجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة أزمة كورونا المستجد على الأصعدة كافة في جميع مؤسسات الدولة لحماية الأشخاص.