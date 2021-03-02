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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 175 إصابة بكورونا و4 وفيات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:55 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و430 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2991 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفا و437 حالة، بعد شفاء 143 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 23 مصابا في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

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