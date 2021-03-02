الأطقم الطبية بمستشفى أسوان الجامعى تتلقى لقاح كورونا (صور)

تلقى اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعى، والتي بدأت أعمال التطعيم لرئيس الجامعة والأطقم الطبية حسب أولوية التسجيل.كما تلقى اللقاح أيضًا الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، والدكتور عصام أبوالمجد، المدير العام للمستشفى الجامعى، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى، مسئول اللقاح.وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية التي تحرص على تقديم الرعاية الكاملة للجيش الأبيض.وذكر غلاب أنه تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح سينوفارم الصيني أثبت فاعلية في التجارب الاكلينيكية تصل إلى نسبة 89% وفي إنتاج أجسام مضادة و99% حماية من الإصابة و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.وتابع أن المستشفى الجامعي يخدم أبناء ومرضي أهالي أسوان ومرضي المحافظات المجاورة بجنوب الصعيد وفي هذا الإطار ندعو كل فئات المجتمع إلى التكاتف والمشاركة من أجل صحة مرضانا في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأشار المدير المستشفيات الجامعية بأسوان، إلى أنه تم التعاون اليوم مع بنك فيصل الإسلامي فرع أسوان بحضور أشرف محمد حسين، مدير البنك، في إمكانية تقديم أجهزة طبية حديثة بالمستشفي الجامعي والعمل على تقديم مساعدات طبية وذلك من خلال المساهمة في إجراء أشعة وتحاليل وعلاج لغير القادرين من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى الجامعى.وأوضح أشرف حسين، مدير فرع بنك فيصل بأسوان، أن إدارة البنك تعمل على تعزيز دورها المجتمعي في تقديم الدعم المادي لهذه الحالات غير القادرة وتقديم المطهرات ووسائل التعقيم والرش في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.