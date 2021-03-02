السيارات في المقدمة.. كيف ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بعد تخفيف الحظر؟

مع تخفيف إجراءات الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بعض الشيء، عادت السلع الاستهلاكية للرواج مرة أخرى بعد أن كان الكثير قد انصرف عنها نتيجة ظهور فيروس كورونا، واعتباره لهذه السلع أنها غير أساسية.ووفقًا للبيانات الحكومية حققت الواردات المصرية انطلاقًا كبيرًا في شهر نوفمبر الماضي، فبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 607 ملايين و341 ألف دولار، بينما كانت 511 مليونا و505 آلاف دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 95 مليونا و836 ألف دولار.وتعد واردات السيارات هي الأكثر ارتفاعًا في قائمة الواردات، حسب بيانات رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ بلغت قيمتها نحو 321 مليونا و78 ألف دولار، مقابل نحو 203 ملايين و842 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 117 مليونا و236 ألف دولار، يليها واردات مصر من الأثاث والمقاعد فبلغت قيمتها نحو 12 مليونا و981 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و441 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و540 ألف دولار.وارتفاعًا ملحوظًا ولكن بقيمة أقل من سابق السلع شهدته واردات الثلاجات والمجمدات بقيمة 12 مليونا و865 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 11 مليونا و820 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ثم واردات الغسالات وبلغت قيمتها نحو 5 ملايين و173 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 3 ملايين و267 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و906 آلاف دولار، وأخيرا واردات الأشرطة والأقراص ممغنطة بأنواعها وبلغت وارداتها نحو 2 مليون و50 ألف دولار، مقابل 824 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت مليون و226 ألف دولار.من جهة أخرى فحسب الدكتورة نيفين الجامع وزيرة الصناعة والتجارة فقد تراجعت قيمة الواردات بشكل عام خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار دولار خلال عام 2019.وأكدت على أن هذا التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من استيرادها، وهو ما الأمر الذي يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.ومن بين القطاعات التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في وارداتها جاء قطاع الملابس الجاهزة الذى انخفض وارداته بنسبة 24 بالمائة، حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليونا دولار خلال عام 2019.وكذلك سجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة انخفاض بلغت 21 بالمائة حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بنحو401 مليون دولار خلال عام 2019، وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والأحذية نسبة انخفاض بلغت 20 بالمائة، حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة بـ202 مليون دولار خلال عام 2019.وفي ذات السياق يُذكر أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 35.6 بالمائة من إجمالي الصادرات المصرية، شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.88 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.556 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 1.7 مليار دولار، وتركيا بقيمة 1.614 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1.268 مليار دولار.كما أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة التصدير إلى السوق المصري، وهي الصين بقيمة 11.57 مليار دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4.577 مليار دولار، وألمانيا بقيمة 3.959 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 3.15 مليار دولار، وروسيا بقيمة 2.94 مليار دولار.