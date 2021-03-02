ليبيا وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:39 م
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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس مع القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا جامشيد بولتايف سبل التعاون المشترك.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية - العديد من القضايا المهمة.
من جانبه، أبلغ بولتايف تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومة روسيا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بمناسبة انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية - العديد من القضايا المهمة.
من جانبه، أبلغ بولتايف تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومة روسيا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بمناسبة انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.