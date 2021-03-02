رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسليم 237 مليون جرعة لقاح لكورونا إلى 142 دولة نهاية مايو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:08 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
أ ش أ
طباعة
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن برنامج (كوفاكس) سيسلم 237 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لنحو 142 دولة نهاية مايو المقبل.

وأضاف تيدروس - خلال إفادة صحفية افتراضية أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه عندما يتم كتابة تاريخ الجائحة "سيكون كوفاكس أحد أهم إنجازاته البارزة،" مشيرا إلى أنه سيتم إيصال 11 مليون جرعة لقاح خلال هذا الأسبوع وحده عبر "كوفاكس".

وتابع: "عندما اندلعت جائحة (كوفيد-19) العام الماضي كنا نعلم أن اللقاحات ستكون أداة حيوية للسيطرة على الوضع، ولكننا كنا نعلم أيضا من خلال خبرتنا مع فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) وجائحة فيروس الانفلونزا (H1N1)،وأمراض أخرى بأن قوى السوق وحدها لن تستطيع تحقيق التوزيع العادل للقاحات."

وأشار تيدروس إلى أن توزيع اللقاحات عن طريق البرنامج يجري بالفعل، حيث أصبحت غانا وكوت ديفوار أولى الدول التي تتسلم جرعات لقاح كورونا عبر كوفاكس الأسبوع الماضي.

يذكر أن (كوفاكس) هو برنامج يدار من قبل تحالف يتضمن منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات (جافي)، ويمول من قبل التبرعات التي تمنحها الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف، ومهمته هي شراء اللقاحات بكميات كبيرة وارسالها إلى الدول الفقيرة التي لا يمكنها منافسة الدول الغنية في تأمين عقود مع شركات الأدوية الكبرى.

موضوعات متعلقة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة